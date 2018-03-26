كبار العلماء: صاروخ الرياض يؤكد الطبيعة الإجرامية لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا

المواطن - الرياض

أعربت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عن إدانتها واستنكارها بشدة العبث الحوثي الذي استهدف المملكة العربية السعودية بهجمات صاروخية بالستية تم اعتراضها وتدميرها من قوات الدفاع الجوي السعودي بحمد الله.

وقالت: إن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان بطريقة عشوائية وعبثية يؤكد الطبيعة الإجرامية لجماعة الحوثي الإرهابية ومن يقف خلفها كنظام إيران، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي.

ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، العالم الإسلامي، ولا سيما مؤسساته الإفتائية والعلماء إلى إدانة هذا العمل العدواني العشوائي من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران التي تزود هذه الجماعة الإرهابية بقدرات نوعية، مؤكدة في هذا السياق ثقتها التامة – بفضل الله تعالى وحوله وقوته – في قدرات الدفاع الجوي وقطاعاتنا العسكرية والأمنية كافة التي صدت هذا العدوان، التي تحمي وتدافع عن بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية بكل قوة واقتدار، ما يحفظ للمملكة أمنها ورخاءها ومقدساتها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ .

وكان التحالف العربي قد أعلن أن قوات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد طيار تركي المالكي إن “ثلاثة من الصواريخ التي تم اعتراضها كانت باتجاه مدينة الرياض، وواحدا باتجاه خميس مشيط، وواحدا باتجاه نجران، واثنين باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان”.

وأكد المتحدث أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض جميع الصواريخ وتدميرها، مضيفا أن اعتراض الصواريخ أدى إلى تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية استشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية.

ووصف المالكي هذا العمل بالعدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مجددا اتهامه لطهران بالتورط في دعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي أن ذلك “تحد واضح وصريح وخرق للقرار الأممي (2216)، والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”، مشيرا إلى أن “إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفة للقانون الدولي الإنساني” مؤكدا أن “ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطورا خطيرا”.







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