كلمة_لشخص_يغار_منك .. وسائل المغردين للتعامل مع الغيرة

المواطن - الرياض

تصدر وسم “كلمة لشخص يغار منك” قائمة التريند السعودي ، بعد ساعات قليلة من إطلاقه وتداوله بين رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وشارك عدد من مشاهير تويتر عبر الوسم؛ حيث لخصوا أساب الغيرة وكيف يتعاملون مع الأشخاص الغيورين.

في البداية قال الدكتور طارق الحبيب الأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب: الغيرة انفعال طبيعي ويتحول لحالة مرضية إن كان شديدًا ويؤثر بشكل سلبي مستمر على العلاقات”.

وكتبت المدونة ريم عبدالله: غيرتك المفرطة أثرت على حياتك سلباً نصيحتي انسحب وابتعد وإذا قدرت اقطع العلاقة فخسارة العلاقة ليست كخسارة حياتك”.

وأضاف عطية الزهراني عضو هيئة الصحفيين السعوديين: ” مزيد من التوتر والقلق.

فيما اعتبر الكاتب منصور الضبعان أن الغيرة مقبولة أحيانًا قائلاً: مقبولة هذه الغيرة إن كانت من شخص يشاركني المجال!.. لكن تنتقص وتقلل وأنت تعيش الحياة بلا قيمة ولا معنى.. فهذا مرفوض”. مضيفًا :أنا أغار من الناجحين .. فأسعى لأكون مثلهم.. مع الدعاء لهم بالحفظ والتوفيق والمزيد من النجاح”.

كما شارك المدون تركي بن عبدالله عبر الوسم قائلا: “الأقارب عقارب .. ليش أكثر الغيرة والحسد تجي من الأقارب، ما يتمنى إنك أعلى منه بالمال بالجمال، بالدراسة، بالأصدقاء! أتوقع بنسبة كبيرة أن الحسد والغيرة عند بنات الأقارب كبيرة،) بـ الجمال ، والزواج، والدراسة، يمكن يصل أنها تغار من شعرها”.

ويُعرف علماء النفس الغيرة بأنها “مجموعة الأحاسيس والانفعالات والمشاعر التي ربّما تتطوّر في مراحل لاحقة إلى ردّات فعل، وتحرّك هذه المشاعر والأحاسيس مواقف معيّنة أو ظروف معيّنة”.







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