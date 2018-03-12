كلية الأمير محمد بن سلمان تعلن عن وظائف إدارية للمواطنين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “MBSC”- عبر موقعها الإلكتروني- وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأبرزت الكلية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول المنح الدراسية والقبول: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مسؤول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: الدرجة الجامعية في مجال علوم الكمبيوتر.

وأوضحت الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مايو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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