كلية التمريض بجامعة المؤسس تعلن عن وظيفة نسائية شاغرة.. إليكم الشروط

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية التمريض بشطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز توفر وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ) بمسمى “مراسل”، وترغب الكلية اشغالها بمواطنة سعودية عن طريق المسابقة، وذلك وفقاً للشروط التالية:

1- أن تكون سعودية الجنسية.

2- أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

3- أن تكون لائقه صحياً.

4- أن لا يقل عمر المتقدمة عن 20 عاماً ولا يزيد على 35 عاماً.

5- أن تكون حاصلة على مؤهل علمي بالكفاءة المتوسطة.

6- إحضار أصل الهوية الوطنية.

وأوضحت الكلية أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1439/7/15هـ، ويستمر لمدة خمسة أيام، من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً، بمنبى رقم (8) في المركز الطبي- الدور الأرضي- وحدة شؤون الموظفين- غرفة رقم (864 ، 861).







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