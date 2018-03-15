كل ما يهم النحالين في منتدى وطني بالطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

افتتح وكيل الوزارة للزراعة، المهندس أحمد العيادة، صباح أمس الأربعاء، فعاليات منتدى النحالين الوطني بفندق إنتركونتيننتال بمحافظة الطائف، والذي تنظمه الوزارة على مدى يومين، وذلك نيابة عن وزير البيئة والمياه والزراعة.

وأكد وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن هذا المنتدى يهدف إلى مناقشة جميع ما يهم النحالين ووضع الخطط التطويرية للنحالين في المملكة والعمل على صناعة النحل والدورات لهم للاستفادة، وهناك دراسات في كيفية زيادة الإنتاج للعسل بطرق صحيحة وعلمية، بالإضافة إلى الالتقاء بالباحثين والمختصين ومربي النحل للوصول للأهداف المنشودة وإيجاد الحلول التي تواجههم، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت نصب أعينها رؤية 2030، وكذلك استغلال الموارد الطبيعية في مشروعاتها ومبادراتها التطويرية.

وقال مدير الزراعة والمياه بالطائف المهندس حمود الطويرقي: إن المحافظة تتميز تاريخيًّا بالموارد الطبيعية والزراعية الجذابة لتربية النحل وإنتاج العسل، كما أن هذا المنتدى تسعى من خلاله الوزارة إلى تطوير النحل ومنتجاته في المملكة حتى يتيح فرصة عمل أكثر من خلال ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من تشجيع هذا المنتج، مقدمًا شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة على اختياره مدينة الطائف لإقامة هذا المنتدى؛ إيمانًا منه بأهمية تربية النحل وإنتاج العسل كمورد اقتصادي هام ضمن الموارد الزراعية المختلفة التي تسهم في الاقتصاد الوطني ضمن رؤية 2030م.

ومن جهته، قال رئيس جمعية النحالين في الطائف مقبول الطلحي: إن المنتدى يهدف إلى حماية وصناعة النحل والنحالين والعمل على تطوير ووضع الخطط والبرامج التطويرية، وكذلك رفع مستوى الإنتاجية وتدريب النحالين والشباب، وكذلك الحفاظ على سلالات النحل والحد من الاستيراد، كذلك إقامة مهرجانات ومسابقات محلية للعسل ودعم النحالين في المؤتمرات وإقامة المنتدى كل عام.

وأضاف الطلحي أن محافظة الطائف تمتلك أجود أنواع العسل والدليل على ذلك حصول العديد من نحالين الطائف على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية الخاصة بالعسل، مؤكدًا أن جمعية الطائف تبذل جهودًا جبارة في الارتقاء بالنحل والأعسال ودعم النحالين امتدادًا لدور الوزارة ودعمًا لرؤية المملكة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وجمعية النحالين بالطائف وعدد من الجمعيات بالمملكة أقامت أجنحة للمشاركة.







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