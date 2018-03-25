كورتوا يغيب عن مواجهة الأخضر

المواطن – متابعة

تأكد غياب تيبو كورتوا حارس مرمى المنتخب البلجيكي عن مباراة منتخب بلاده الودية يوم الثلاثاء أمام السعودية في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.

وجاء غياب كورتوا عن اللقاء المرتقب أمام الأخضر بعدما أكد للجهاز الفني بشعوره بآلام في أوتار الركبة، مما يجعل مهمة مشاركته في اللقاء الودي أمرًا صعبًا للغاية.

وغادر كورتوا اليوم معسكر المنتخب البلجيكي المقام في العاصمة بروكسل، ليعود إلى ناديه تشيلسي حيث تقرر أن يستكمل علاجه تحت إشراف الجهاز الطبي لناديه.

ويعتبر كورتوا من الأعمدة الأساسية في صفوف منتخب بلاده، لذا فإن غيابه سيكون مؤثرًا.

ويستعد المنتخب السعودي لمنافسات كأس العالم، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا المستضيفة ومصر وأورجواي.

ويستهل الأخضر مشواره في العرس العالمي بمواجهة روسيا المستضيفة يوم 14 يونيو المقبل.







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