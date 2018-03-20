كورتوا يُطالب ريال مدريد بحسم موقفه

المواطن - مروة نبيل

يُعد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، هدفًا لنادي ريال مدريد الإسباني الذي يسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، في التعاقد مع حارس مرمى جديد، في ظل عدم الثقة الكاملة بإمكانيات اللاعب الكوستاريكي كيلور نافاس.

ويضع مجلس إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ديفيد دي خيا، في المرتبة الأولى لتدعيم مركز حراسة المرمى، وذلك وفقًا لبرنامج “إل شيرينجيتو” الإسباني.

وأوضح البرنامج الإسباني أن حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا طلب من مسؤولي نادي ريال مدريد حسم موقفهم من التعاقد معه قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2018، وإلا سيقوم بتمديد تعاقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

يُذكر أن عقد البلجيكي تيبو كورتوا مع نادي تشيلسي الإنجليزي ينتهي في صيف عام 2019، ورفض محاولات تمديد عقده مع البلوز خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه يُفضل الانتظار حتى منافسات هذا الموسم وحسم موقف الفريق بالبطولات لحسم قراراه.







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