كونتي: حارس البرازيل الأفضل في العالم حاليًّا

المواطن - مروة نبيل

أشاد حارس مرمى نادي روما والمنتخب الإيطالي السابق، باولو كونتي، بمستوى حارس البرازيل الحالي أليسون بيكر، مؤكدًا أنه الأفضل في العالم في الوقت الحالي.

وقال كونتي عن حارس مرمى البرازيل المتألق خلال الفترة الماضية: “أليسون أفضل حارس مرمى في العالم بالوقت الحالي، يكاد يكون من الصعب تحديد قيمة سوقية له، في ظل الأرقام المجنونة حاليًّا”.

وتابع تصريحاته عن حارس البرازيل لموقه “فوتبول إيطاليا”: “لقد قلت إن أليسون كان رائعًا منذ فترة طويلة، ببساطة الآن هو لا يقدر بثمن، لديه ذكاء كبير ويتوقع تحركات الخصوم، لا يحتاج للقيام بتصديات رائعة؛ لأنه يقف في موقع جيد”.

ويُعد حارس البرازيل ونادي روما الإيطالي أليسون بيكر هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويأمل الملكي التعاقد مع نجم الذئاب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن حارس البرازيل أليسون بات الخيار الأول لنادي ريال مدريد الإسباني، بدلًا من الثنائي المتألق دافيد دي خيا وكورتوا حارسي مرمى مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وقاد أليسون بيكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي للتأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وبات حارس البرازيل الأساسي ويُقدم معه مستوى مبهرًا قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.







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