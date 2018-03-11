كيف أصبح ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة الـ24

المواطن - مروة نبيل

تسببت الجولة الـ24 في حدوث تغييرات كثيرة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أن جميع المباريات انتهت بالفوز، باستثناء لقاء الشباب والفيحاء الوحيد الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، ولكن تسببت خسارته أمام الاتفاق في تقليص الفارق بينه وبين النادي الأهلي صاحب المركز الثاني لنقطة واحدة.

وانفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة بعد فوزه بثلاثية على الاتحاد، ووصل الفتح إلى النقطة 35 ليحتل المرتبة الرابعة في المسابقة المحلية.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة بعد خسارته أمام الفتح بثنائية، وتقدم الاتفاق بعد فوزه على الهلال للمرتبة السادسة بـ33 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفيحاء.

وبالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين جاء نادي التعاون بـ31 نقطة بعد هزيمته من الباطن، واحتل الشباب المركز التاسع بـ30 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد صاحب المركز العاشر.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ27 نقطة، فيما تجمد رصيد القادسية عند 22 نقطة بالمرتبة الثانية عشر عقب هزيمته أمام الأهلي.

وابتعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عن المركز الأخير، بعدما رفع رصيده لـ20 نقطة عقب فوزه على أُحد، ليحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويتذيل فريق أُحد الترتيب بـ18 نقطة.







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