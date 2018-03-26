كيف استفاد الأخضر الأولمبي من مواجهتي مصر وديًّا؟

المواطن - محمد سمعه

سقط المنتخب السعودي الأولمبي في فخ التعادل اليوم أمام المنتخب المصري الأولمبي بهدف لكل فريق، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وكانت مباراة اليوم بين المنتخبين هي المباراة الثانية خلال 3 أيام، حيث كانت المباراة الأولى انتهت بفوز المنتخب المصري بثلاثية مقابل هدفين.

ونجح الأخضر الأولمبي في تحقيق عدة نقاط مستفادة من مباراته أمام الفراعنة، حيث جاءت الفائدة الأولى في تحقيق الانسجام بين لاعبي الأخضر الأولمبي واكتساب الخبرات اللازمة من المباريات الودية.

أما الفائدة الثانية فتمثلت في قدرة المدرب سعد الشهري على معرفة الخطط الفنية المُثلى والتي سيعتمد عليها خلال الفترة المقبلة.

كذلك مثل معسكر الأخضر الأولمبي الحالي فائدة كبرى للاعبين وللمدرب، وذلك من أجل عقد الاجتماع الأول بين اللاعبين والمدرب سعد الشهري خاصة بعد تعيين الأخير مدربًا للمنتخب الأولمبي يوم 15 مارس الجاري.

يذكر أن الأخضر الأولمبي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، والتي ستقام في دولة إندونيسيا في العام الحالي.

وجاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعيين المدرب سعد الشهري مدربًا للمنتخب الأولمبي، وذلك بعد نتائجه الجيدة والتي حققها مع نادي الاتفاق في الموسم الحالي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يتواجد نادي الاتفاق حاليًّا في المركز السادس في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة.

سيواجه الاتفاق نادي الاتحاد في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي يوم 6 إبريل المقبل.







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