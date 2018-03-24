كيف استفاد مدرب الأخضر من مباراة أوكرانيا الودية؟

المواطن - محمد سمعه

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الأوكراني؛ بهدف لكل فريق، في مباراة أقيمت في مدينة ماربيا الإسبانية، في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

واستفاد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للأخضر، من مباراة أوكرانيا؛ حيث شاهد جميع عناصر المنتخب السعودي لمعرفة من سيستمر في معسكرات الأخضر المقبلة وبالتالي التواجد في قائمة المنتخب السعودي للمونديال.

كذلك استفاد المدرب الأرجنتيني من مباراة أوكرانيا في معالجة أخطاء الأخضر استعدادًا للمباريات المقبلة، خاصة أن المنتخب السعودي سيواجه نظيره البلجيكي يوم الثلاثاء المقبل في ثاني اللقاءات الودية للأخضر في معسكره والمقام في مدينة ماربيا الإسبانية.

وكان المنتخب السعودي تأهل إلى مونديال روسيا 2018، وذلك بعد فوزه في الجولة السادسة على المنتخب الياباني بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب فهد المولد.

يذكر أن منتخب السعودية وصل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة الأميركية للمرة الأولى في تاريخه وفي أول مشاركاته في بطولة المونديال.

يأمل الأخضر في أن يحاول على الأقل الوصول إلى دور الـ16 في مونديال روسيا المقبل، ولكنه سيواجه منافسة شرسة مع المنتخبات الثلاثة والمتواجدين في مجموعته، حيث سيواجه الأخضر كلًّا من روسيا ومصر ومنتخب الأوروغواي.

يذكر أن منتخب السعودية سبق له أن خسر من منتخب العراق برباعية مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب البصرة الدولي في مدينة البصرة العراقية.







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