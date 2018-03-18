كيف تعاقد ماريتيمو البرتغالي مع عبدالله الجوعي؟

المواطن - مروة نبيل

كشف جراح الظفيري، وكيل أعمال اللاعب عبدالله الجوعي، عن تفاصيل انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن إلى ماريتيمو البرتغالي لمدة 4 سنوات.

وقال جراح الظفيري: “نادي ماريتيمو البرتغالي مهتم جداً باللاعب عبدالله الجوعي منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وبعد توفيق الله تم توقيع عقد الانتقال”.

وتابع وكيل أعمال اللاعب: “نادي ماريتيمو البرتغالي تواصلوا مع مدرب الباطن السابق ماتشادو، وسألوا عن الكابتن عبدالله الجوعي وعن مدى انضباطيته قبل توقيع عقد الانتقال”.

وأضاف: “أنا كوكيل أعمال للاعب عبدالله الجوعي قدمت عدداً من المقاطع للاعب مع الباطن والمنتخب، لعدد من الوكالات الأوروبية، وبناءً عليها جاءت عروض لكسب خدمات اللاعب من 3 أندية أوروبية”.

واختتم وكيل أعمال عبد الجوعي تصريحاته لإذاعة “يو إف إم” قائلًا: “في الفترة المقبلة هناك لاعب أو أكثر سيحترفون في أوروبا بعقود طويلة بإذن الله”.

وأعلن عبدالله الجوعي عن انتقاله إلى صفوف ماريتيمو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث نشر صورة وهو يحمل قميص النادي البرتغالي، وأخرى وهو يرتدي القميص.

وعلق عبدالله الجوعي على الصور قائلًا: ” الحمد لله أولاً وأخيراً .. وقَّعت اليوم عقدي الاحترافي مع نادي ماريتيمو البرتغالي لمدة أربع سنوات، الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه اللامحدود والمتواصل للاعب السعودي، كما أشكر وكيلي الأستاذ جراح الظفيري على إنهاء كل التفاصيل مع النادي”.







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