كيف تقرأ رسائل واتساب دون ظهور العلامات الزرقاء

المواطن - متابعة

ظهور العلامات الزرقاء للدلالة على قراءة رسائل واتساب قد يسبب لك بعض المشاكل حين تنشغل عن الرد على من أرسلها فيعتقد أنك تتجاهله أو أن المحتوى غير مهم بالنسبة لك.

ومع أنه يمكن قراءة رسائل واتساب القصيرة دون ظهور هذه العلامات حيث يمكنك استعراض المحادثات والاطلاع على آخر الرسائل، لكن هذا الأمر لا يجدي نفعًا إن كانت الرسالة طويلة أو كانت هناك عدة رسائل في المحادثة الواحدة.

الطريف في الأمر أن هناك حيلة تمكنك من قراءة الرسائل دون معرفة مرسلها أنك قمت بقراءتها وذلك من خلال ما يلي:

الطريقة الأولي:

اذهب إلى إعدادات تطبيق واتساب، واختر أيقونة إيقاف ميزة معرفة مرسل الرسائل.

يمكنك أن تعيد تشغيل التطبيق مرة أخرى، ليبدأ تفعيل عدم ظهور العلامة الزرقاء مرة أخرى.

المحزن في الأمر أن هذا سيتسبب في مشكلة أخرى، ألا وهي إيقاف تشغيل الميزة في كامل التطبيق، أي أنك لن تتمكن من معرفة إذا ما كان الشخص الآخر قرأ نصوصك أم لا.

الطريقة الثانية:

عندما تصلك رسالة نصية إلى واتساب فإن أول شيء ينبغي أن تفعله هو أن تبدل وضع الجهاز إلى وضع الطيران.

افتح الدردشة ثم اقرأ الرسالة.

بعد قراءتها اغلق التطبيق بصورة كاملة، وتأكد من إغلاقه في النافذة المتعددة، حتى لا يظل مفتوحًا في الخلفية.

ابدأ في تشغيل الإنترنت وإلغاء وضع الطيران.

لكن انتبه لو لم تتأكد من إغلاق التطبيق بصورة كاملة عن طريق النافذة المتعددة، وكان التطبيق يعمل في الخلفية، فبمجرد تشغيل الإنترنت ستظهر العلامة الزرقاء.







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