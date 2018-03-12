كيف تواجد علم الاتحاد أمام برج إيفيل؟

المواطن – عبدالناصر سيد

تواجد علم فريق الاتحاد أمام برج إيفيل في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك خلال تواجد زوجة المدرب التشيلي لويس سييرا هناك.

وقامت زوجة المدرب سييرا بالتواجد أمام برج إيفيل رافعة علم نادي الاتحاد في إشارة إلى عشقها لنادي العميد.

وتتواجد زوجة سييرا في باريس لقضاء إجازة هناك، واستغلت تواجدها أمام أفضل المعالم السياحية بباريس لترفع علم العميد.

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول احتمالية رحيل سييرا من تدريب العميد لسوء النتائج التي حققها مع الفريق الكروي في الموسم الحالي.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة.







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