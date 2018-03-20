كيف روجت وسائل التواصل لخبر التعنيف المكذوب في أبها؟

نفى والدا الطفل الذي زعمت بعض المواقع وشبكات التواصل تعرضه للتعنيف في أبها.

وفند والدا الطفل ما نشر حول تعنيف زوجة لأبناء زوجها بمدينة أبها وذلك في 2018/3/18، مؤكدا أن الخبر يفتقر للصحة تماما، حيث لا توجد زوجة أخرى لوالد الطفل، بل يعيش الطفل وإخوته مع والديهم وسط رعاية بالغة ومعاملة حسنة، ولم يحدث أبدا أي من الادعاءات المتداولة .

وأعرب والدا الطفل عن استيائه من المعلومات المغلوطة المتناقلة والتي تخالف قواعد النشر الإعلامي والإلكتروني ، مطالبين بالتجاوب سريعا في إزالة كل ما يتعلق بمحتوى هذه الحادثة.

وأكد والدا الطفل أنهم بصدد ملاحقة كل من نشر المعلومات الكيدية بجميع المواقع وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية الذي يكفل حفظ حقوقهم من أي تبعات سلبية.