كيف ساهم تركي آل الشيخ في بقاء فتحي والسعيد مع الأهلي؟

المواطن - محمد سمعه

ساهم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، في بقاء كلٍّ من أحمد فتحي وعبدالله السعيد مع المارد الأحمر خلال الفترة الحالية.

وكان الأهلي المصري أعلن اليوم عن تجديد عقد اللاعب عبدالله السعيد حتى عام 2020، في حضور المستشار تركي آل الشيخ في مقر الأهلي المصري في العاصمة المصرية القاهرة.

وحرص تركي آل الشيخ على إقناع اللاعب عبدالله السعيد بالبقاء في صفوف النادي الأهلي مع إرسال رسالة لإدارة الأهلي المصري بإرضائه ماليًّا.

وذكر الإعلامي المصري إبراهيم فايق عبر برنامجه “الحريف” على قناة DMC SPORTS المصرية أن تركي آل الشيخ ساهم في بقاء أحمد فتحي مع الأهلي عن طريق تقديم 500 ألف دولار أميركي كهدية للاعب مع رفع قيمة راتبه السنوي من 3 مليون جنيه مصري إلى 6 مليون جنيه مصري ووجود مليوني جنيه كقيمة إعلانات لتصبح قيمة العقد الكاملة للاعب أحمد فتحي بعد تجديد العقد 8 ملايين جنيه مصري.

وفي السياق ذاته أوضح الإعلامي المصري أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن تركي آل الشيخ باعتباره رئيسًا شرفيًّا للنادي الأهلي طلب من اللاعب أحمد فتحي تجديد عقده مع المارد الأحمر على بياض مع تقديم تقدير شخصي منه للاعب المصري.

وعلى الفور استجاب اللاعب أحمد فتحي لرسالة المستشار تركي آل الشيخ؛ حيث جدد عقده مع المارد الأحمر لمدة موسمين بالأمس، ثم ذهب لأداء مناسك العمرة في المملكة اليوم.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابه على “تويتر”، صورة له مع اللاعبين أحمد فتحي وعبدالله السعيد بعد تجديد عقديهما مع الأهلي المصري مؤخرًا.

سبق للمستشار تركي آل الشيخ أن تقابل مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري أثناء إقامة مباراة الشباب السعودي والأهلي المصري لتكريم النجم فؤاد أنور.







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