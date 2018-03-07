كيف ساهم نجم الفيحاء في تفوق فريقه أمام كبار الدوري السعودي؟

المواطن - محمد سمعه

يُعد اللاعب التشيلي روني فيرنانديز، مهاجم نادي الفيحاء، واحدًا من أبرز اللاعبين في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.

وكان روني فيرنانديز سجل هدفًا للفيحاء في مباراة أحد والتي انتهت بفوز الفريق البرتقالي بثلاثية مقابل هدفين، حيث أقيمت المباراة على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز.

وساهم روني فيرنانديز في حصول نادي الفيحاء على 12 نقطة في 4 مباريات في الدوري السعودي، حيث ساهمت أهدافه في نيل الفيحاء للنقاط المذكورة في 4 مباريات عن طريق الفوز.

وكان روني فيرنانديز قد سجل هدفًا في مباراة الفيحاء والشباب في الجولة ال11 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز الفيحاء في ذلك اليوم على الشباب بثلاثية مقابل هدف.

وواصل روني فيرنانديز تألقه أمام كبار الدوري السعودي حيث سجل هدفًا لفريقه في مباراة الهلال في الجولة ال14 من الدوري السعودي وانتهت المباراة بفوز الفيحاء بثنائية مقابل هدف.

وكذلك استمر تألق التشيلي روني فيرنانديز مع نادي الفيحاء في الموسم الحالي بالدوري السعودي حيث سجل هدفي الفوز لفريقه في شباك القادسية في الجولة ال20 من دوري المحترفين وانتهت المباراة بفوز الفيحاء بثنائية دون رد.

وتألق روني فيرنانديز بالأمس وسجل هدفًا في شباك نادي أُحد، حيث انتهت المباراة بخسارة نادي أحد بثلاثية مقابل هدفين.

يتواجد روني فيرنانديز في صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 هدفًا وبفارق هدفين عن السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي.







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