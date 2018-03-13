كيف يتأهل نادي الهلال في دوري أبطال آسيا 2018

المواطن - مروة نبيل

أصبح الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال قريبًا للغاية من توديع منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2018 خاصة أنه لم ينجح في تحقيق أي فوز في النسخة الحالية من المسابقة القارية بعد مرور 4 جولات على انطلاقها.

وافتتح الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 بالتعادل السلبي أمام العين الإماراتي في أول لقاء يُقام على استاد جامعة الملك سعود ووسط جمهوره الأمر الذي أثار غضبهم.

وفي الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2018 تعرض الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال للهزيمة أمام نظيره الاستقلال الإيراني بهدف نظيف على ملعب استاد السيب في العاصمة العمانية مسقط، وتسببت هذه المباراة في إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال للتعادل مُجددًا في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 على أرضه ووسط جمهوره أمام فريق الريان القطري، ولكنه تعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق، ليكتفي بنقطة واحدة.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال الهزيمة الثانية له في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 أمام الريان القطري على ملعب جاسم بن حمد، بهدفين مقابل هدف وحيد ليحصل على نقطتين فقط من 4 مباريات.

وتتبقى مباراتان لصالح الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 ستكون الأولى أمام العين الإماراتي في الثاني من شهر أبريل المقبل، ويجب أن يفوز في هذا اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط.

وضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا 2018 يستضيف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال نظيره الاستقلال الإيراني ولا يوجد أمامه سوى الفوز في هذا اللقاء أيضًا لكي يرفع رصيده لـ8 نقاط.

تأهل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال إلى الدور التالي في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 ليس مرتبطًا بنتيجة الزعيم في مباراتي العين الإماراتي والاستقلال الإيراني فقط، بل إنه يعتمد على نتائج المنافسين.

ويستضيف الاستقلال نظيره الريان في الجولة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2018 وسيكون التعادل أفضل نتيجة لصالح الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال ليصل الفريقين للنقطة رقم 7.

ويلعب الريان مع العين في الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا 2018 وفي حالة فوز الفريق الإماراتي سيصل للنقطة رقم 7، ليتساوى مع الفريق القطري والاستقلال، وفي هذه الحالة يصعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال بصحبة الاستقلال.







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