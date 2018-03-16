كيف يستخدم المال السياسي الإيراني للتأثير على الانتخابات العراقية؟

المواطن - متابعة

حذرت الولايات المتحدة من تأثير المال السياسي الإيراني على توجهات الناخبين والمرشحين في العراق.

وقال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس : “لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير على الانتخابات العراقية باستخدام المال، مضيفًا أن هذه الأموال تستخدم للتأثير على المرشحين والأصوات.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أمس الخميس : “ليست مبالغ قليلة من المال على ما نعتقد. وهذا في رأينا غير مفيد للغاية”، داعيا طهران إلى “السماح للعراقيين بأن يحددوا مستقبلهم”.

وأشار ماتيس إلى أن المسؤولين الذين التقاهم في المنطقة، قلقون إزاء سلوك إيران، وأن هناك شيئا واضحا وصريحا، وهو عدم الثقة بطهران، مؤكدا توفر الأدلة لدى بلاده على الجهود الإيرانية لزعزعة الاستقرار.

من جهة ثانية، أقرّ ماتيس بأن السفن العسكرية الإيرانية تتصرف منذ أشهر بشكل أقل عدوانية إزاء السفن الأمريكية في الخليج.







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