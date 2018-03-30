كيف يستفيد مدرب الأخضر من الانتقادات الموجهة للمنتخب؟

المواطن - محمد سمعة

تعرض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي للكثير من الانتقادات وذلك بعد الخسارة القاسية من منتخب بلجيكا وديًا برباعية دون رد يوم الثلاثاء الماضي.

وكان المنتخب السعودي تعادل مع منتخب أوكرانيا يوم الجمعة الماضية بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر الأخضر من بلجيكا برباعية دون رد يوم الثلاثاء الماضي في مدينة بروكسل البلجيكية.

ويستطيع المدرب خوان بيتزي الاستفادة من الانتقادات عن طريق البحث عن النقد البنّاء لمحاولة معالجة أخطاء المنتخب السعودي بشكل جيد قبل خوض المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 أمام المنتخب الروسي يوم 14 يونيو المقبل.

وتولى خوان أنطونيو بيتزي مهمة تدريب المنتخب السعودي في شهر نوفمبر من عام 2017 خلفًا لمواطنه إدجاردو باوزا والذي رحل عن تدريب المنتخب السعودي بسبب سوء نتائج الأخضر في المباريات الودية.

وخلال 4 مباريات ودية خاضها الأخضر تحت قيادة خوان أنطونيو بيتزي نجح المنتخب السعودي في الفوز على منتخب مولدوفا بثلاثية دون رد ثم خسر من منتخب العراق برباعية مقابل هدف في مدينة البصرة العراقية.

ثم تعادل الأخضر مع المنتخب الأوكراني يوم الجمعة الماضية، قبل أن يخسر من منتخب بلجيكا برباعية دون رد في مدينة بروكسل.

تأهل الأخضر إلى بطولة كأس العالم 2018 بفضل هدف النجم فهد المولد في شباك منتخب اليابان في إطار لقاءات الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم حيث تأهل المنتخب السعودي للمرة الخامسة في تاريخه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :