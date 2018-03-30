لاس بالماس ضد الريال .. مفاجآت في قائمة الملكي

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالميرينغي، الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة الملكي في مباراة لاس بالماس ضد الريال المُقرر إقامتها، يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكشف حساب الميرينغي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الملكي في مباراة لاس بالماس ضد الريال في الدوري الإسباني لكرة القدم، وشهدت عدة مفاجآت أبرزها غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن لقاء الجولة الـ30.

وقرر زين الدين زيدان استبعاد ثلاثي الفريق الأول المتألق كريستيانو رونالدو، البرازيلي مارسيلو والألماني توني كروس من قائمة مباراة لاس بالماس ضد الريال لإراحتهم قبل اللقاء المرتقب أمام يوفنتوس ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة مباراة لاس بالماس ضد الريال في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني غياب قائد الفريق سيرجيو راموس والنجم إيسكو، لمعاناتهما من مشاكل عضلية، فيما يغيب النجم داني كارفاخال، لحصوله على البطاقة الصفراء الخامسة خلال مواجهة جيرونا في الجولة الأخيرة من الليغا.

وفضل مدرب الملكي عدم استدعاء اللاعب الشاب داني سيبايوس في قائمة مباراة لاس بالماس ضد الريال ضمن منافسات الجولة الـ30، فيما قرر ضم ثنائي الفريق الرديف ألفارو تيخيرو وأوسكار.

وجاءت قائمة الملكي في مباراة لاس بالماس ضد الريال كالتالي: في حراسة المرمى: كيلور نافاس، كيكو كاسيا، ولوكا زيدان، ويتكون خط الدفاع من كل من: فاييخو، فاران، ناتشو، ثيو، أشرف حكيمي، وتيخيرو.

ويقود وسط الميرينغي في مباراة لاس بالماس ضد الريال كل من لوكاس مودريتش، كاسيميرو، ماركوس يورينتي، أسينسيو، كوفاسيتش، وأوسكار، وفي الهجوم كل من كريم بنزيمة، غاريث بيل، فاسكيز، وبورخا مايورال.

وقبل مباراة لاس بالماس ضد الريال في الجولة الـ30، يحتل الميرينغي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 60 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :