لاعبو الرائد يُسيطرون على تشكيلة الجولة الـ24 المثالية

المواطن - مروة نبيل

فرض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد أنفسهم بقوة على التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تألقوا أمام أُحد وفازوا عليه في ملعبه ووسط جمهوره.

وجاءت تشكيلة الجولة الـ24 المثالية كالتالي: في حراسة المرمى علي المزيدي نجم نادي الفتح، ويتكون الدفاع من كل من: محمد البريك نجم الهلال، هوساوي مدافع النادي الأهلي، سعد عبد الأمير لاعب الفيحاء، ومحمد العمري نجم فريق الرائد، وذلك وفقًا لموقع الإحصائيات الشهير “أوبتا”.

وفي وسط وهجوم التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين كل من: ثنائي الرائد صالح الشهري وإديسون تراباي، عبد المؤمن جابو نجم النصر، بيسمارك فيريرا لاعب القادسية، نجم الاتحاد عبد العزيز العرياني، ولاعب الباطن جولهيرام شيتين.

وانتهت جميع مباريات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين بالفوز، باستثناء لقاء الشباب والفيحاء الوحيد الذي انتهى بالتعادل السلبي، حيث فاز الرائد على أُحد بنتيجة 3/1، وتغلب الأهلي على القادسية بهدف نظيف، وخسر الهلال بهدفين لهدف أمام الاتفاق.

وفاز الفتح على الفيصلي بثنائية دون رد، وتغلب الباطن على التعاون بنتيجة 2/1، وهُزم الاتحاد أمام النصر بثلاثية مقابل هدف.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :