لاعبو المنتخب السعودي يغيبون عن نهائي كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن عدم مشاركة لاعبي الأخضر في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشار حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر”، إلى أن قرار عدم مشاركة لاعبي الأخضر في نهائي الكأس، بسبب ارتباطهم مع المنتخب الأول في تحضيراته المجدولة مسبقًا، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، التي ستُقام في شهر يونيو المقبل بروسيا.

وتأهلت أندية الأهلي، الفيصلي، الباطن والاتحاد، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وستُقام مباريات هذه المرحلة نهاية الشهر الجاري.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لخوض المرحلة الثالثة الإعدادية لمنافسات كأس العالم 2018، وسيخوض الأخضر خلالها مباراتين وديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا.

وكان المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، محمد الشيخ، قد أكد في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن قائمة المنتخب السعودي سيتم يوم الجمعة المقبل، وبعد انضمام اللاعبين وإجراء الفحوص الطبية سيتوجه الأخضر إلى إسبانيا.

وتابع تصريحاته قائلًا: “مدرب الأخضر خوان بيتزي لديه تصور كامل عن لاعبي المنتخب، واللاعبين السعوديين المحترفين الذين تم استدعاؤهم لقائمة المنتخب سيشاركون في المباريات المجدولة في أيام الفيفا”.







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