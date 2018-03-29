لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور خلال 24 ساعة

المواطن - واس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل أي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 11931 عينة، جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 167حالة، في حين جرى التخلص من 9579 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها 6 بلاغات و 9 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







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