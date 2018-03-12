لبنان بدون ضرائب جديدة في 2018

المواطن- متابعة

أعلن مجلس الوزراء اللبناني الموافقة على ميزانية 2018، وأحالها إلى البرلمان لإقرارها.

ولفت رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إلى أن كل الوزارات في ميزانية 2018 ملتزمة بخفض قدره 20% في الإنفاق.

ومن جانبه، قال وزير المالية علي حسن خليل: إنه لم يتم إقرار أي ضرائب جديدة في ميزانية 2018.

ويبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148%، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وسجل لبنان عجزًا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.

وفي يوليو 2017، وافق البرلمان على زيادة قدرها 917 مليون دولار في رواتب العاملين بالقطاع العام، إضافة إلى سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها.







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