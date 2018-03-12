لتأخير الشيخوخة وتقوية جهاز المناعة.. عليك بهذه الرياضة

المواطن - متابعة

كشفت دراسة جديدة فوائد غير متوقعة لرياضة ركوب الدراجات بشكل يومي، حيث تساعد على تأخير تأثيرات الشيخوخة وتجدد شباب الجهاز المناعي.

وأجرى باحثون من جامعة برمنغهام البريطانية، دراسة على 125 من راكبي الدراجات الهواة، تتراوح أعمارهم بين 55 و79 عامًا، وقارنوا النتائج التي حصلوا عليها، مع بالغين أصحاء من مجموعات عمرية مختلفة، لا يمارسون الرياضة بانتظام.

وأظهرت النتائج، أن المواظبين على ركوب الدراجات بشكل يومي، تمكنوا من الحفاظ على قواهم وكتلة العضلات لديهم مع التقدم في العمر، والحفاظ على مستويات مستقرة من الدهون والكوليسترول في الجسم، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

وبدا كذلك أن آثار ركوب الدراجات المضادة للشيخوخة، تمتد إلى جهاز المناعة، ففي الأحوال العادية، يبدأ عضو يدعى “الثيموس” والمسؤول عن إنتاج الخلايا المناعية بالتقلص اعتبارًا من سن العشرين، لكن هذا العضو لدى كبار السن الذين اعتادوا على ركوب الدراجات، ينتج خلايا مناعية بنفس القدر لدى صغار السن.

وتعليقًا على هذه النتائج، قال البروفيسور ستيفن هارديغ: “تؤكد هذه الدراسة، أن راكبي الدراجات لا يمارسون هذه الرياضة لأنهم يتمتعون بصحة جيدة، بل العكس هو الصحيح؛ إذ إن ممارستهم لركوب الدراجات، منحتهم صحة جيدة طيلة حياتهم”.







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