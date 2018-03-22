لجنة الانضباط توقف لاعب النصر ومساعد المدرب

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بشأن ناديي النصر والنهضة.

وألزمت لجنة الانضباط والأخلاق، فريق نادي النهضة بدفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، نظير تأخر نزول لاعبي الفريق إلى أرض الملعب؛ ما أدى إلى تأخير بدء المباراة لمدة 4 دقائق ونصف، في المباراة التي أقيمت مع الوحدة ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان.

وقررت اللجنة إيقاف لاعب فريق النصر لدرجة الشباب ضاري العنزي 4 مباريات؛ بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب بموجب المادة (17/3)، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وذلك لتلفظه على حكم مباراة فريقه أمام الفتح بألفاظ بذيئة ومهينة ضمن الدوري الممتاز للشباب.

وأوقفت لجنة الانضباط والأخلاق مساعد مدرب فريق نادي النصر لدرجة الشباب نهار الظفيري 3 مباريات، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، نظير قيامه بمحاولة الاعتداء بعد نهاية المباراة على حكم مباراة فريقه أمام الفتح ضمن الدوري الممتاز للشباب.







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