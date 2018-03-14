لجنة التوطين تغلق مركزين تجاريين وتخالف 4 محلات في صامطة

المواطن- واس

نفذت لجنة التوطين بمحافظة صامطة، اليوم، جولة ميدانية على عدد من المجمعات والمراكز التجارية بالمحافظة، ووقفت خلالها على مدى تطبيق المحلات التجارية لاشتراطات التوطين وفق الأوامر والتعليمات المبلغة لتجار وأصحاب العمل.

وأوضح رئيس اللجنة، عبده جاري، أنه تم من خلال الجولة إغلاق مركزين تجاريين مختصين في بيع الملبوسات والمستلزمات النسائية؛ لعدم التزام أصحابهما بشرط تأنيث الأقسام النسائية، وتم تحرير أربع مخالفات لأربعة محلات تجارية، فيما رصدت اللجنة توظيف 17 بائعة سعودية في المراكز التي شملتها الزيارة.

وأكد مواصلة اللجنة لتنفيذ زيارتها الميدانية للمحلات وفق جدول معد مسبقًا؛ للتأكد من مدى التزام كافة المراكز وتطبيقها لاشتراطات التوطين.







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