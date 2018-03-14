لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية تعقد اجتماعها الأول

المواطن - مروة نبيل

عقدت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اجتماعها الأول، مساء اليوم الأربعاء، وذلك عقب التشكيل الأخير.

ورأس الاجتماع عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس اللجنة، نزيه النصر، بحضور أعضاء اللجنة؛ الدكتور فهد الجربوع، عوض آل خضر، أدهم قاري، سوف المجدوعي وأضواء العريفي.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض، توزيع المهام بين الأعضاء، واستعراض عمل اللجنة ونتائجها للعام الماضي. وذلك وفقًا للبيان الذي تم نشره عبر حساب الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

كما تم استعراض خطة عمل اللجنة للعام المقبل، وأبرز برامجها ومبادراتها الاجتماعية، التي تأتي من منطلق الحرص على تفعيل الجوانب الاجتماعية في الاتحاد، وزيادة التواصل مع الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة، وتفعيل المبادرات المشتركية مع اللجان ذات العلاقة في المؤسسات الرياضية والأندية الرياضية.







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