لجنة للإشراف على أعمال أمانة جدة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص قراراً جديداً بتشكيل لجنة برئاسته للإشراف على أعمال الأمانة خلال المواسم، وذلك حرصاً على تقديم أفضل الأعمال والخدمات، والرفع من مستوى أداء العمل بالبلديات الفرعية والإدارات ذات العلاقة والخاصة بأعمال مواسم الحج ورمضان والعمرة، والتي تشهد خلالها مكة المكرمة أعداد كبيرة من الحجاج والزائرين.

وقال القويحص: إن الأمانة حريصة على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات البلدية لضيوف وزوار أم القرى، وذلك انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله- ومن خلال توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، بالعمل على توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لزوار أم القرى وضيوفها على مدار العام.

وبيّن أمين العاصمة المقدسة أن اللجنة ستقوم بإعداد الخطط والبرامج وإقرارها ومتابعة تنفيذها من قبل المسؤولين وذوي العلاقة، بعد مناقشة جميع ما يتعلق بكافة الخدمات التي تقدمها الأمانة خلال المواسم.

وقد تضمن القرار تكليف عدد من المسؤولين للانضمام في عضوية اللجنة، حيث ضمت اللجنة في عضويتها كلاً من: وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات – وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع – سعادة مساعد الأمين للمشاعر المقدسة والمواسم – سعادة مساعد الأمين لتنمية الاستثمارات البلدية – سعادة مساعد الأمين للشؤون الإدارية والمالية – مدير عام مشاريع السيول – مدير عام الكوارث – مدير عام الحدائق وعمارة البيئة – مدير عام النظافة – مدير عام صحة البيئة – مدير عام الطرق – المشرف العام على البلديات الفرعية – مدير عام الخدمات العامة – مدير عام المسالخ – مدير إدارة الحج والمواسم.

وستقوم اللجنة بإعداد كافة برامج وخطط العمل خلال المواسم ومتابعة تنفيذها ومناقشة المستجدات واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها ودراسة التقارير المعدة من قبل القطاعات العاملة في المواسم، والتنسيق بين تلك القطاعات في كل ما يتعلق بتسهيل أداء الأمانة للمهام المناطة بها على الوجه المطلوب.

الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة أصبح لديها الخبرة والدراية في أعمال المواسم والتعامل مع المستجدات خاصة بما تمتلكه الأمانة من إمكانات وفي ظل وجود العديد من الكوادر المؤهلة وذوي الخبرات العالية والمتخصصة في إدارة أعمال المواسم.







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