لصدارة ترتيب الدوري الإسباني.. الريال قد يساعد برشلونة على حسم اللقب

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي برشلونة للبقاء في المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني؛ وذلك من أجل الفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ويرغب البارسا، بقيادة مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي، في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث في جميع المباريات المقبلة؛ وذلك من أجل البقاء في صدارة ترتيب الدوري الإسباني وبفارق كبير عن ناديي أتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد.

ويذكر أن برشلونة يملك خطته الذكية من أجل البقاء في صدارة ترتيب الدوري الإسباني وهي الفوز في كل المباريات حتى الفوز على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني والذي سيقام في شهر إبريل المقبل.

وكان برشلونة حقق الفوز على نادي أتلتيك بيلباو بالأمس، في إطار لقاءات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإسباني، حيث أصبح رصيد النادي الكتالوني بعد الفوز 75 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 15 نقطة عن نادي ريال مدريد.

أما نادي ريال مدريد فكان حقق فوزًا كبيرًا على حساب نادي جيرونا بالأمس بسداسية مقابل ثلاثة أهداف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، حيث أصبح رصيد الريال بعد الفوز 60 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

أما نادي أتلتيكو مدريد فتجمد رصيده عند 64 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد خسارته المفاجئة من نادي فياريال بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب لا سيراميكا معقل فريق فياريال.

وكان ريال مدريد تصدر ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي ونجح في حسم اللقب بفارق 3 نقاط عن نادي برشلونة، حيث حصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني برصيد 93 نقطة أما برشلونة فكان في المركز الثاني برصيد 90 نقطة.

ويذكر أن أتلتيكو مدريد كان تواجد في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة في الموسم الماضي.







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