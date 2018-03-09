لقاءات متعددة لولي العهد في بريطانيا اليوم

المواطن - لندن

يواصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زيارته إلى بريطانيا حيث سيعقد اليوم عددا من اللقاءات مع مسؤولين بريطانيين من أبرزها لقاؤه مع وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون.

وكان ولي العهد قد عقد عدة لقاءات واجتماعات أمس مع وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند وعدد من كبار رجال الأعمال حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك.

كما التقى رئيس الأساقفة جاستن ويلبي في قصر لامبيثو وتسلم منه “مخطوطة القرآن ببرمنغهام” وبحث مع بيل وينترز الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية ستاندرد تشارترد، وجون فلنت الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بي.سي العمل المشترك.

كما استعرض علاقات الصداقة السعودية البريطانية مع عدد من أعضاء البرلمان البريطاني من الأحزاب المختلفة خلال لقائه بهم أمس.

وتحظى زيارة ولي العهد بأهمية بالغة لدى بريطانيا وسبق لولي العهد أن التقى الملكة إليزابيث الثانية وولي العهد البريطاني كما عقد جلسة مباحثات مع تيريزا ماي رئيس الوزراء وشهد إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :