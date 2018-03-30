لقاء متوقع بين ولي العهد والإعلامية المخضرمة أوبرا وينفري بأميركا

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يلتقي ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإعلامية الأميركية المخضرمة، أوبرا وينفري، خلال جولته المستمرة في الولايات المتحدة.

ووفقا لوثائق حصلت عليها صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن ولي العهد سيلتقي مجموعة من كبار المسؤولين في مجالات الإعلام والصحافة خلال زيارته إلى ولاية لوس أنجلوس خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكرت الوثائق -بحسب الصحيفة البريطانية- أن هناك مقابلة مُحتملة بين الأمير محمد بن سلمان مع وينفري قبل انتهاء جولته التي تستمر أسبوعين.

ولم يُعلق حتى الآن أي مسؤول من جانب الإعلامية الأميركية المخضرمة، أو من السفارة السعودية بالولايات المتحدة الأميركية.







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