لقاء_سلطان_بن_سحيم_بالعربية : مفاجآت مدوية وملفات بالانتظار

المواطن - الرياض

فجر الشيخ سلطان بن سحيم العديد من المفاجآت، خلال حواره مع تركي الدخيل على قناة العربية، فيما لا يزال لديه الكثير لم يُبِحْ به بعدُ.

اتهم الشيخ سلطان بشكل مباشر وصريح أمير قطر السابق حمد بن خليفة بقتل الشيخ سحيم بالسم لإزاحته عن الحكم؛ بسبب علمه بوجود وصية تاريخية بأحقية الشيخ سحيم بولاية العهد.

كما اتهم ابن سحيم حمد بن خليفة بالتوجيه مباشرة بقتل الرئيس الليبي معمر القذافي.

ونفى ابن سحيم أن يكون هناك أي دور لأسرة آل ثاني في اتخاذ القرار السياسي، أو المواقف العدائية تجاه السعودية ودول الخليج ومصر، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا منهم يرفض تصرفات تميم ووالده.

وبعد عرض اللقاء على قناة العربية قال الشيخ سلطان بن سحيم مغردًا: هذا غيض من فيض ملفات وأحداث كثيرة لم تفتح ولم أتطرق لها، ولو فتحت فلن يستطيع النظام القطري أن يجد له طريقًا للرجعة، لقد أقسمت بأن المتسبب سيدفع الثمن، ولن أحنث في قسمي. نفسي فداء لقطر وشعبها، رحم الله والدي الشيخ سحيم بن حمد وأخيه الشيخ خليفة بن حمد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :