لقطات من زيارة ولي العهد للجامع الأزهر

المواطن - واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، بزيارة الجامع الأزهر الشريف، حيث كان في استقباله فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وافتتح فخامة الرئيس وسمو ولي العهد أعمال ترميم الجامع الأزهر عقب اكتمالها، والتي استغرقت أكثر من ثلاث سنوات، والتي تمت بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- وبرعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقد أدى الرئيس المصري وسمو ولي العهد، تحية المسجد. وتفقدا أعمال الترميم التي شهدها الجامع، واستمعا إلى شرح حول جميع مراحل عملية الترميم، والتي تعد أكبر وأوسع عملية لتطوير الجامع الأزهر على مر تاريخه الذي تجاوز الألف عام، إذ شملت تغيير وتحديث البنية التحتية للجامع بشكل كامل، ومع مراعاة الطبيعة الأثرية للجامع الأزهر الشريف تحت الإشراف الكامل لوزارة الآثار.







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