للسفر 7 فوائد.. #وين_ودك_تسافر ؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

للسفر 7 فوائد معروفة، أولها تفريج الهموم؛ لأن السفر فسحة للنفس فمجرد السفر إلى أماكن جديدة أو مستحبة يريح النفس ويساعدها على تخطي الهموم؛ فتغيير الوجوه من حولنا يساهم في إراحة النفس، وضمن فوائد السفر طلب الرزق، حيث قال الله عز وجل: {هو الذي جعل لكم الأرض ذلولًا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور}.

والفائدة الثالثة للسفر هي طلب العلم النافع، فهذا ما فعله معظم النبيين والصالحين فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة”.

والفائدة الرابعة للسفر تحصيل الآداب؛ لأن السفر يجعل الإنسان يتعرف على العادات والتقاليد والأخلاق للبلاد الأخرى ويقتبس منها، كما أنه سمي سفرًا لأنه يُسفر أي يظهر أخلاق الناس، وأيضًا صحبة كرام الناس وهي الفائدة الخامسة للسفر.

وبالنسبة إلى الفائدة السادسة للسفر هي استجابة الدعاء، فكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهنَّ: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر).

وأخيرًا، الخبرة في الناس، حيث يهيئ السفر للإنسان الخبرة اللازمة لمعرفة معادن وأصول الناس.

ولفوائد السفر المتعددة، دشن مغردون على “تويتر” وسمًا بعنوان “وين ودك تسافر” معددين فيه الأماكن ومزايا السفر.

وكانت غالبية الإجابات هي السفر داخل المملكة، فمنهم من اختار السفر ليعتمر في مكة المكرمة، ومنهم من رأى في جدة جمالًا يستحق السفر إليه والاستمتاع به.

وخارجيًّا، كان هناك شبه اتفاق على بعض الدول منها إندونيسيا وبرلين ودبي ومصر والمغرب.







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