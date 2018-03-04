للسيدات.. وظائف شاغرة في غرفة الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسيدات، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، وهي: “شركة سمسا للنقل السريع – شركة حمد عبدالله سليمان المنيع وشركاه للتجارة – شركة مجموعة العالمي للاستثمار التجاري والصناعي – شركة الرياض للصناعات الغذائية”.

وذكرت الغرفة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، باسم:

– مسؤولة مركز اتصال.

– كاشير.

– بائعة.

– مسؤولة موارد بشرية.

– مسؤولة تقنية معلومات (حاسب آلي).

وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 5 مارس 2018م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).







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