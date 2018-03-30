للمرة الأولى في تاريخه.. الفيصلي إلى نهائي كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الفيصلي والأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، بتحقيق العنابي لفوز تاريخي على الراقي بهدف نظيف.

وشهد الشوط الأول من مباراة الفيصلي والأهلي في كأس الملك تألقًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعنابي الذين حاولوا هز الشباك مبكرًا في لقاء نصف النهائي، وكانت لهم محاولات خطيرة على المرمى.

وأنقذ محمد العويس انفرادًا من زي لوف في الدقيقة 14، قبل أن يتألق حارس الراقي مُجددًا ويتصدى لفرصة مميزة في الدقيقة 21 من أحداث مباراة الفيصلي والأهلي في كأس الملك ليُحافظ على نظافة شباكه.

وكاد روجيرو أن يفتتح التسجيل في مباراة الفيصلي والأهلي في الدقيقة 24، مُستغلًّا خطأ فادحًا من دفاع الراقي، إلا أن اللاعب البرازيلي تسرع في التسديد ليُهدر فرصة هدف مُحقق، وأهدر سلطان الغنام فرصة تقدم العنابي في الدقيقة 34.

وكانت فرصة عبدالفتاح عسيري هي الأخضر لصالح الراقي في مباراة الفيصلي والأهلي اليوم، حيث تصدى القائم لتسديدته خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

واستمرت أخطاء الراقي الدفاعية في الشوط الثاني مباراة الفيصلي والأهلي، وكاد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعنابي في استغلالها وهز الشباك، ولكن نجح لاعبو الدفاع في تصحيح خطأهم والتعامل معها.

ونجح النجم البرازيلي زي لوف إدواردو في تسجيل الهدف الأول لنادي الفيصلي في مرمى الأهلي في الدقيقة 77 من أحداث الشوط الثاني بعدما تم استخدام تقنية الفيديو للمرة الأولى في الملاعب السعودية.

وحصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حمدان الشمراني على بطاقة حمراء في الدقيقة 95 من أحداث مباراة نصف نهائي كأس الملك.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس الملك على حساب الأهلي، وينتظر الفائز من مباراة الاتحاد والباطن التي ستُقام، يوم الأحد المقبل.







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