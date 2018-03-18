للمرة الثانية في أيام.. حريق في حراج حفر الباطن

المواطن- حفرالباطن

أخمد مدني حفر الباطن، مساء أمس السبت، حريقًا اندلع في سوق الحراج.

وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني على “تويتر” أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وقبل أيام باشرت فرق الدفاع المدني بحفر الباطن حريقًا اندلع في محلات تجارية، على طريق الكويت بالقرب من سوق الحراج، بمشاركة من وزارة البيئة والمياه، وبلدية محافظة حفر الباطن.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العميد منصور الدوسري، أن فرق الدفاع المدني بحفر الباطن تمكنت من إخماد حريق اندلع في وقت متأخر من الليل على طريق الكويت في محلات تجارية منشأة من الصفائح المعدنية في أرض فضاء جنوب سوق الحراج على مساحة 400 متر تقريبًا.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المحلات المجاورة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.







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