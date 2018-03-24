للمرة الـ16 في التاريخ.. طائرة الهلال أبطال الدوري

المواطن- الرياض

حقق فريق الهلال الأول لكرة الطائرة لقب الدوري الممتاز، للمرة الثالثة على التوالي والمرة السادسة عشرة في تاريخه.

وانتزع الهلال اللقب قبل نهاية المسابقة بجولتين بعد أن تصدر جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، بعدما تغلب على ضيفه فريق الخليج؛ بثلاثة أشواط نظيفة، في لقاء أقيم مساء اليوم السبت على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 25- 15 و25- 17 و25- 18.

ومثّل فريق الهلال كلٌّ من: أحمد البخيت، خليل حجي، موفق المطيري، نواف البخيت، محمد بكر، عبدالرحمن الدوسري، وعبدالعزيز الحربي، عبدالله الزهراني، حسن الوثلان، هيروشي، رايدل بوي، أسامة الزهراني، إبراهيم المعيقل.

وأشرف على الفريق فنيًّا المدرب والدو كنتور، ومساعده عبدالعزيز القميزي، وأشرف على الفريق إداريًّا إبراهيم الحربي ومنصور الشريف.







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