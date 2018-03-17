لماذا يرغب منتخب بلجيكا في مواجهة الأخضر وديًّا؟

المواطن - محمد سمعه

سيواجه المنتخب البلجيكي نظيره السعودي يوم الـ27 من شهر مارس، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويسعى الأخضر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البلجيكي، وذلك من أجل طمأنة الجماهير السعودية قبل الذهاب إلى المونديال.

ويأتي السبب الحقيقي وراء مواجهة بلجيكا للمنتخب السعودي هو تعرف منتخب بلجيكا على طبيعة الكرة العربية، خاصة أن المنتخب البلجيكي سيواجه المنتخب التونسي في الدور الأول من بطولة كأس العالم صيف العام الحالي.

ويقع المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة في كأس العالم والتي تضم منتخبات “إنجلترا، تونس، بنما”.

وكان المنتخب السعودي خسر من منتخب العراق وديًّا برباعية مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب البصرة الدولي في مدينة البصرة العراقية.

كما سبق للأخضر أن خاض مباراة ودية أمام منتخب مولدوفا وفازت السعودية بثلاثية دون رد في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

يذكر أن المنتخب السعودي سيخوض أول مباراة له في كأس العالم أمام منتخب روسيا صاحب الأرض والضيافة يوم 14 يونيو المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.

ويريد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الأخضر الاستفادة بشكل كامل من المباريات الودية، وذلك من أجل اختيار العناصر الأمثل لتمثيل الأخضر في المونديال الروسي.

تواجد المنتخب السعودي آخر مرة في بطولة كأس العالم عام 2006، والتي أقيمت في ألمانيا وتُوج المنتخب الإيطالي بلقبها.







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