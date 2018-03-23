لمتابعة حالته الصحية.. حسن كادش يُغادر إلى فرنسا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سفر نجم الفريق الأول لكرة القدم، حسن كادش، إلى فرنسا؛ لمتابعة حالته الصحية.

وقال حساب الهلال الرسمي: “يُغادر في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء المقبل لاعب الفريق الأول لكرة القدم حسن كادش، إلى مدينة ليون الفرنسية؛ وذلك لمتابعة حالة اللاعب الصحية، وسير برنامجه التأهيلي لدى الطبيب بيرتراند سونيري كوتيت”.

ويُعاني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حسن كادش من إصابة في وتر الفخذ؛ أبعدته عن المشاركة في مباريات الزعيم خلال الفترة الماضية، ويواصل تدريباته العلاجية والتأهيلية، استعدادًا للعودة إلى المستطيل الأخضر مُجددًا.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني خوان براون، استعادة كافة اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الزعيم، سواء في منافسات الدوري السعودي للمحترفين أو دوري أبطال آسيا 2018.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يتذيل ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا بنقطتين فقط.







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