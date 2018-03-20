لندن تنفذ تهديدها والدبلوماسيون الروس يغادرون

المواطن - متابعة

حزم 23 دبلومسيًا من روسيا أمتعتهم وسيتوجهون إلى المطار بعد قليل لمغادرة لندن بعد انتهاء المهلة التي حددتها لهم بريطانيا للخروج من البلاد على خلفية قضية الجاسوس سكريبال.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية وصلت حافلتان تحملان أرقاما دبلوماسية إلى مقر السفارة الروسية في لندن، اليوم ، بعد قرار بريطانيا بترحيل 23 دبلوماسيا روسيا من البلاد على أثر اتهام روسيا، يوم 14 مارس، بالتورط في تسميم العميل الروسي سكريبال وابنته يوليا.

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قد اتهمت روسيا، بالتورط في تسميم العميل الروسي وابنته ورفضت السفارة الروسية في لندن تلك الاتهامات وأرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية تنص على ضرورة إجراء تحقيق مشترك.

وقررت لندن طرد 23 دبلوماسيا روسيا وعلقت جميع الاتصالات الثنائية مع روسيا، كما سحبت دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لزيارة العاصمة البريطانية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :