لهذا السبب زيارة ولي العهد تأتي في وقت رائع

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكدت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة تأتي في الوقت المناسب، وذلك على الرغم من كافة التغيرات التي حدثت في الإدارة الأميركية، والتي كان على رأسها تولي مارك بومبيو رئيس الاستخبارات المركزية CIA، مهام وزير الخارجية خلفًا لريكس تيلرسون.

وأشارت الصحيفة الأميركية في سياق تقرير نشرته، إلى أن زيارة ولي العهد ستجد في استقبالها أكثر من يفهم التحركات الإيرانية ويرفضها، في إشارة إلى بومبيو، والذي يمتلك دراية واسعة على مستوى المعلومات والاستخبارات بتحركات وسياسات طهران في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة وفقًا لمحللين أميركيين: إن الزيارة هي فرصة للمملكة لإعادة تقييم الاستثمار الذي حققته في إدارة ترامب، مشيرة إلى أن تزاوج الأعمال الاقتصادية والسياسية في لقاء الزعيمين المرتقب سيكون له أبلغ تأثير على الاستثمارات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن يتم تناول العشرات من الملفات الحيوية في لقاء ولي العهد مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الثلاثاء المقبل، والذي ينظر إليه على أنه اجتماع حيوي في خطط ولي العهد محمد بن سلمان لتنفيذ رؤية 2030 الشاملة.

وسيستكمل ولي العهد ما أسس له في زيارته السابقة لبريطانيا، التي شملت التركيز على طمأنة المستثمرين بشأن إمكانية ضخ أموالهم بشكل آمن داخل السعودية، كما أن الزيارة تكتسب أهمية استثنائية بسبب رغبة المملكة في المضي قدمًا بخططها في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها بشكل رئيس.







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