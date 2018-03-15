لهذا السبب وصف الأمير محمد بن سلمان خامنئي بهتلر

المواطن - الرياض:

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المرشد الأعلى لما تمسى بـالثورة الإسلامية، في إيران علي خامنئي الذي وصفه بهتلر الشرق الأوسط الشديد، يريد التوسع.

ولفت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أن خامنئي يريد إنشاء مشروع خاص به في الشرق الأوسط يشبه إلى حد كبير هتلر الذي أراد التوسع في ذلك الوقت.

وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المقابلة التي أجرتها معه قناة سي.بي.إس الأميركية، إلى أن العديد من الدول حول العالم وفي أوروبا لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث، مشدداً أنّه: لا أريد أن أرى نفس الأحداث تحدث في الشرق الأوسط.







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