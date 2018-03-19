لهذا السبب.. ‏التجارة تُشهِّر بشركة شهيرة للسيارات وتغرمها

المواطن - الرياض

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، بشركة توكيلات الجزيرة للسيارات بسبب عدم التزامها بخدمات ما بعد البيع.

كما تأخرت في توفير قطع الغيار لمدة تزيد عن 29 يوماً، حيث صدر بحقها حكم قضائي من المحكمة الإدارية في الرياض بالغرامة المالية عليها والتشهير بها على نفقتها.

ووفقاً للمادة السادسة من أحكام الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع المعدلة للمادة الثالثة للائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية يلتزم الوكيل أن يوفر بصفة دائمة وبأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكين عادة بشكل مستمر، وإن كانت قطع الغيار نادرة الطلب وجب على الوكيل توفيرها بأسعار معقولة خلال مدة لا تزيد عن 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها، إلا القطع التي تُصنَّع خصيصاً للمستهلك أو ذات المواصفات الفنية الخاصة، فعندئذ يتفق الوكيل مع المستهلك كتابةً على مدة معقولة لتوفير قطع الغيار.







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