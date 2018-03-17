لوس أنجلوس تايمز: المملكة على مشارف دخول هوليوود من أوسع أبوابها

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تسعى المملكة العربية السعودية للحصول على حصة في وكالة المواهب في هوليوود وشركة إنديفور الإعلامية في خطوة من شأنها أن تعزز طموحات المملكة في الشرق الأوسط المتنامية في صناعة الترفيه.

ووفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية، فإن صندوق الثروة السيادية يستكشف إمكانية الاستحواذ على أقل من 10% من أسهم شركة إنديفور، والتي كانت تعرف سابقًا باسم WME / IMG، وتقدر قيمة الاستحواذ بما بين 400 مليون و500 مليون دولار.

وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة الأميركية، أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من الصفقة بشكل رسمي، غير أنه من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الاتفاق بشكل نهائي على الصفقة.

إنديفور هي واحدة من أقوى الوكالات في هوليوود، وهي تمثل العديد من نجوم السينما والتلفزيون، وكذلك الشركات في عالم الرياضة والموضة من خلال قسم التسويق الخاص بها، ويرأس الوكالة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي آري إيمانويل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة فقط من رفع المملكة العربية السعودية حظرًا دام 35 عامًا على دور العرض السينمائية في إطار حملة تحديث أوسع نطاقًا يقودها ولي عهد لإصلاح المجتمع.

وأكدت الصحيفة أن الرؤساء التنفيذيين في هوليوود يرون المملكة سوقًا يحتمل أن تكون مربحة للأفلام بسبب تعداد سكانها الكبير والغالبية العظمى من الفئات الشابة التي تسيطر على التركيبة السكانية للبلاد، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 30 مليون نسمة، حيث يتوقعون أن تمثل مليار دولار في إيرادات شباك التذاكر السنوية حال ما تم بناء سوق السينما بالكامل.







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