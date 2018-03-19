لوس أنجلوس تايمز: دونالد ترامب يترقب زيارة ولي العهد

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

قالت صحيفة لوس أنجلوس الأميركية: إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته التي تبدأ للولايات المتحدة سيكون في مهمة واضحة وذات وتيرة سريعة خلال جلساته مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، وعلى رأسهم دونالد ترامب.

مهمة واضحة:

وأكدت الصحيفة الأميركية، في سياق تقرير لها، أن ولي العهد يحظى بشكل فعلي بإشادة من جانب الرئيس الأميركي، والذي يراه لعب دورًا هامًّا في إعادة المملكة إلى تحالفها الرئيسي والأول مع الولايات المتحدة، بعد سنوات من اضطراب العلاقات خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وأشارت إلى أن محمد بن سلمان سيلتقي ترامب في البيت الأبيض، الثلاثاء ، كما من المتوقع أن يسافر خلال الأسبوعين القادمين إلى وول ستريت وسيليكون فالي وسياتل وبوسطن وهيوستن، حيث سيتشاور مع مديري النفط والطاقة والترفيه والتكنولوجيا، لإتمام صفقات ضخمة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن ولي العهد يسعى دومًا للخطوة التالية، والتي تتعلق بجذب الاستثمارات الأميركية والأعمال والخبرات في محاولة لتنويع وتحديث اقتصاد يعتمد تاريخيًّا على النفط والعمال الأجانب، وهو ما يتوافق مع مخطط التنمية الذي يُطلق عليه رؤية السعودية 2030.

تصريحات ولي العهد:

وسلطت الصحيفة الأميركية الضوء على تصريحات ولي العهد مع شبكة CBS خلال حوار أذيع فجر الاثنين، حيث قالت: إن اجتماع البيت الأبيض يأتي في أعقاب تعهد محمد بن سلمان بامتلاك أسلحة نووية إذا ما سُمح لطهران ببنائها.

وقال برنارد هيكل الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة برينستون: إن إدارة ترامب “يجب أن تتأكد من أن هذه الدولة، وهي الأهم في المنطقة، تظل مستقرة، في منطقة بها العديد من الدول الفاشلة”.

ترحيب حار بولي العهد في البيت الأبيض:

وقالت لوس أنجلوس تايمز: “سيجد محمد بن سلمان ترحيبًا حارًّا في البيت الأبيض، فهو بدأ العمل مع صهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، بعد وقت قصير من انتخابات عام 2016، كما أن استقبال ترامب في المملكة خلال مايو الماضي أسهم في تكوين علاقات رائعة بين الجانبين وزيادة التنسيق الأمني بينهما”.

وعلى الرغم من التغيرات التي تمر بها الإدارة الأميركية، إلا أن ذلك لن يكون له أثر واضح في التعامل مع مستجدات التطورات للسعودية خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي يمكن أن يتكشف خلال الملفات التي سيتم مناقشتها.







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