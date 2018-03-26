لوف يعترف برغبة البرازيل في الانتقام من الفضيحة التاريخية

المواطن – متابعة

أكد يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني إن البرازيل ستحاول الثأر من الهزيمة التاريخية التي تعرضوا لها في مونديال 2014، وذلك خلال المباراة الودية لكرة القدم التي ستجمع بينهما غدًا الثلاثاء في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.

وقال لوف في تصريح صحفي، إن المباراة التي جمعت بين الفريقين في مونديال 2014 والتي انتهت بفوز الماكينات الألمانية بسبعة أهداف لهدف في المربع الذهبي للبطولة هي مباراة تاريخية بالنسبة لمنتخب بلاده.

وأضاف أن لاعبي البرازيل لديهم رغبة في الانتقام، كما أن مستواهم تطور بشكل ملحوظ وأصبحوا منضبطين للغاية في الوقت الحالي.

وأوضح لوف أن تيتي المدير الفني للبرازيل لديه الكثير من الخبرة، كما أن الفريق تطور معه وبات لديه هوية واضحة.

وأشار إلى أن البرازيل دائمًا ما تكون مرشحة لأن لتصبح بطلة العالم، ولكن الأشياء تتغير، فألمانيا تطورت في الفترة الأخيرة حيث إن منتخب الماكينات أصبح يقدم كرة ممتعة ولديه فلسفة واضحة.







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