لوف يُحبط جماهير بايرن ميونيخ

المواطن - مروة نبيل

أحبط المدير الفني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، يواخيم لوف، جماهير نادي بايرن ميونيخ بعدما أكد بقاءه مع الماكينات بعد نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.

وقال يواخيم لوف خلال تصريحاته لقناة “زد دي إف” الألمانية: “لدي عقد مع الاتحاد الألماني يمتد حتى 2020، وبالتالي فإن تدريب بايرن ميونيخ ليس قضية بالنسبة لي على الإطلاق”.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الألماني الأول خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “نستعد حاليًا لنهائيات كأس العالم، وبالتالي لدي ما يقلقني بعيدًا عن بايرن ميونيخ”.

ويتولى يواخيم لوف مسؤولية تدريب المنتخب الألماني منذ عام 2006، وقاده للحصول على بطولتي كأس العالم 2014 وكأس القارات 2017.

ويبحث نادي بايرن ميونيخ الألماني عن التعاقد مع مدرب جديد عقب نهاية الموسم الرياضي الجاري، خلفًا لمدرب الحالي يوب هاينكس، وحاول التعاقد مع توماس توخيل، إلا أنه أعلن اتفاقه مع فريق آخر.







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